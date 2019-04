Zgjedhjet, OSBE: Situata e tensionuar, nevojiten vëzhgues shtesë

Ju sugjerojme

OSBE/ODIHR propozon vëzhgim thelbësor me mision të zgjeruar të zgjedhjeve vendore të 30 qershorit, pasi situata politike që po kalon vendi mund të cenojë mbarëvajtjen e tyre. Ky ka qenë konkluzioni i misionit të ekspertëve të OSBE/ODIHR, të cilët nga data 19 deri në 21 mars 2019 kanë qenë në Shqipëri për të parë nga afër mjedisin parazgjedhor.

Në përfundim të takimeve me përfaqësuesit e qeverisë dhe të opozitës, ekspertët e OSBE, kanë dalë në përfundimet se situata është e tensionuar dhe si rrjedhojë kërkohet mision i zgjeruar për këto zgjedhje. Sipas OSBE, në Shqipëri do jenë vetëm për ditën e zgjedhjeve plot 250 vëzhgues, ndërsa 22 të tjerë do jenë vëzhgues afatgjatë.

Mision i zgjeruar vëzhdimi – “Deri në 2 mars, numri i votuesve të regjistruar janë 3.5 milionë. Zgjedhjet mund të kontestohen nga kandidatë të nominuar nga partitë politike apo koalicionet ose grupe votuesish. Nominimi i kandidatëve po vijon dhe pritet të mbyllet më 13 maj. Asnjë nga interlokutorët e ODIHR nuk kanë shprehur shqetësim për regjistrimin e kandidatëve“”

“Përveç një ekipi bazë të ekspertëve, ODIHR do të kërkojë nga shtetet pjesëmarrëse të OSBE-së 22 vëzhgues afatgjatë për të ndjekur procesin zgjedhor në të gjithë vendin, si dhe 250 vëzhgues afatshkurtër për të vëzhguar procedurat e ditës së zgjedhjeve, përfshirë votimin, numërimin e vota dhe nxjerrjen e rezultateve.

Na janë kërkuar vëzhgues të mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha aspektet e procesit zgjedhor. Instituticionet shtetërore njoftuan se janë marrë të gjitha masat për të siguruar një proces zgjedhor transparent,“-thuhet në raport.

Zgjedhjet mund të kontestohen– Në raport shprehet shqetësimi se mosbesimi midis partive politike dhe politizimi i vazhdueshëm i institucioneve kontribuon në mungesën e besimit të vazhdueshëm në procesin zgjedhor. Gjithashtu thuhet se ato mund te kontestohen.

Ligji zgjedhor i pandryshuar – OSBE/ODIHR thotë se në zgjedhjet e 30 qershorit ka shumë gjasa të shkohet me kornize ligjore te pandryshuar megjithëse ka nje shprese te vogel të bëhen disa amendime. “Zgjedhjet e 30 qershorit do zhvillohen në një kornizë ligjore të pandryshuar, megjithëse nuk përjashtohen mundësia e bërjes së disa ndryshimeve në legjislacionin përpara zgjedhjeve. Procesi i reformës zgjedhore filloi menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017, por nuk është materializuar ende asnjë ndryshim ligjor për shkak të mungesës së vullnetit politik. Shumë rekomandime zgjedhore të OSBE/ ODIHR nga zgjedhjet e 2015 dhe 2017 mbeten të paadresuara”– shkruhet në raport.

Etiketa: kriza politike