Zgjedhjet parlamentare/ 11 autobusë me serbë drejt Kosovës

11 autobusë janë nisur nga Serbia drejt Kosovës, për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare. Sipas burimeve të Report Tv, rreth 2000 persona kanë hyrë deri më tani në Kosovë, me synimin për të garantuar fitoren e Listës Serbe.

Po të njëjtat burime bëjnë me dije se ata u janë drejtuar qendrave të votimit me letërnjoftim serb, ndonëse ligji e përcakton se duhet të jesh i pajisur me dokumente të dhëna nga shteti kosovar.

Kjo ka sjellë edhe përplasjen e vetme deri në këto orë në veri, siç bëri të ditur më herët në një prononcim për mediat edhe zëdhënësi i KQZ-së në Kosovë, Valmir Elezi.

Etiketa: Kosove