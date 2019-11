“Zgjedhorja”, Bylykbashi: Financim shtetëror për partitë

Ju sugjerojme

Partia Demokratike kërkon financim 100% nga shteti për subjektet politike dhe fushatat zgjedhore me qëllim shmangien e financave private nga burimet e dyshimta. Ish-deputeti i PD, Oerd Bylykbashi tha se PD do t’i kërkojë KQZ-së një listë kostosh reference të detyrueshme me qëllim matjen e shpenzimeve për një kandidat dhe parti në fushatën zgjedhore si dhe të përcaktohen kriteret e llogaritjes se financimit për mediat.

“Propozimet qe vinë nga PS nuk kanë lidhje me thelbin e problemit. Duhet të garantojmë transparencë të plotë të burimeve nga partitë marrin financim, sesi ato shpenzojnë. Fushata zgjedhore nuk mund të jetë diçka e shtrenjtë, transparencë e raportimeve dhe pas një kontroll efikas. Kush ka shkelur ligjin të marrë pasojat përkatëse”, u shpreh ai.









Bylykbashi përsëriti qëndrimin e demokratëve se “reforma zgjedhore bëhet vetëm në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe jo në një komision ku mazhoranca e sheh veten sa e shëmtuar është”.

Gjithashtu, ish-ligjvënësi demokrat kujtoi se “zgjedhjet e parakohshme janë e vetmja zgjidhje për daljen nga kriza politike”.

Etiketa: Oerd Bylykbashi