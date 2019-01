Zgjidh një simbol budist dhe zbulo një sekret të personalitetit tënd

A keni menduar ndonjëherë se si ju shohin njerëzit e tjerë? Disa shohin më të mirën në ju, të tjerët ju nderojnë dhe respektojnë, por një mënyrë efektive për ta gjetur është të zgjidhni një nga këto mandala që tërheqin vëmendjen tuaj. Ato do të zbulojnë personalitetin tuaj dhe mënyrën se si shihni gjërat që ndodhin rreth jush.

#1 Simbolizon: Mprehtësinë

Keni një mentalitet shumë kreativ dhe ju përpiqeni të bëni gjërat në mënyrën më të mirë të mundshme, keni aftësi më shumë se të tjerët në zgjidhjen e çdo situate, gjithmonë përpiqeni të keni mundësi të ndryshme për të pasur sukses. Ju keni aftësinë për t’i bërë njerëzit të bëjnë atë që dëshironi.

#2 Simbolizon: Harmoninë

Ju jeni gjithmonë në paqe me atë që ju rrethon, mendja juaj dhe trupi juaj janë në një ekuilibër të përsosur. Mundohuni të balanconi çdo situatë për të pasur një jetë të relaksuar. Burrat dhe gratë ideale, më të dëshiruara, priren të kenë këtë lloj personaliteti.

#3 Simbolizon: Frymëzimin

Ju jeni një pjesë thelbësore e shoqërisë, jeni ajo që të tjerët përpiqen të jenë, por nuk mund të jenë. Ju jeni si maja e një mali, impresiononi të gjithë rreth jush dhe ndiheni me fat që e keni këtë virtyt.

#4 Simbolizon: Motivimin

Ju jeni një person me shumë iniciativa. Gjithmonë adresoni të gjithë energjinë tuaj për të arritur qëllimet tuaja me çdo kusht pavarësisht pasojave, kurrë nuk hiqni dorë.

#5 Simbolizon: Intuitën

Ju jeni një person i cili është i vëmendshëm ndaj çdo situate, nuk është e lehtë të mashtroheni. Ju jeni gjithmonë në kërkim të gjërave më të përshtatshme, arsyetimit më të mirë, ndërsa mendja tuaj është gjithmonë vigjilente për të parandaluar mashtrimin e mundshëm.

#6 Simbolizon: Dhembshurinë

Ju gjithmonë merakoseni shumë për të tjerët, përpiqeni të kuptoni problemet dhe madje ndihmoni në zgjidhjen e tyre. Ju keni ndjeshmëri për njerëzit rreth jush. Solidariteti është një aleat i madh, por duhet të përqendroheni te energjia juaj dhe të përpiqeni të përmirësoni disa aspekte tuajat.

#7 Simbolizon: Forcën

Ju jeni një person i fortë, si me mendjen ashtu edhe me trupin, nuk është e lehtë të ndesheh me ju, sepse ju vazhdoni deri sa të merrni atë që dëshironi. Pavarësisht nga vështirësitë që kaloni, ju gjeni zgjidhjen për çdo problem dhe nëse diçka shkon jo mirë, ju e shihni atë si pjesë të të mësuarit dhe jo si një dështim.

#8 Simbolizon: Komunikimin

Komunikimi është baza e çdo marrëdhënieje midis qenieve njerëzore, sepse nëse nuk ka komunikim ne nuk mund të jetojmë. Nëse jeni dikush që ka aftësinë për të komunikuar me të tjerët, ata ndjehen të lumtur. Dhuntia juaj kryesore është sinqeriteti.