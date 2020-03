“Forcat e rendit e kanë ndarë mendjen”/ Rama poston videon: Policia spanjolle godet qytetarët

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Kryeministri Edi Rama ka postuar në Facebook një video nga Spanja ku forcat e rendit ndjekin nga pas në rrugë dhe godasin me shkopinj gome qytetarët. Mesazhi i kreut të qeverisë është për të respektuar masat e ndërmarra nga qeveria për të luftuar koronavirusin, në mënyrë që qytetarët të mos dalin në rrugë, pasi në të kundërt, paralajmëron ai, “policia e ka ndarë mendjen”.





Postimi i Ramës

🔴 KËTË VIDEO NGA SPANJA KU DJE VDIQ NJË NJERI ÇDO KATËR MINUTA, PO E POSTOJ PËR TË GJITHË ATA QË DO SHKOJNË TË BËJNË PAZAR NGA E HËNA E DERI NË FUND TË LUFTËS!









🔴 O NJË NGA NJË, NË RADHË SI USHTARË DHE ME DURIM E NË DISTANCË NGA NJËRI – TJETRI TË MBAROJNË TË GJITHË PUNË ME RADHË, PA VRARË NJERËZ MAJTAS – DJATHTAS, O PASTAJ ME VRAP E PA BËRË DOT AS PAZAR…

🔴 ZGJIDHNI E MERRNI, SE FORCAT E RENDIT E KANË NDARË MENDJEN TOP DHE KANË PËRGJEGJËSINË HISTORIKE TË REAGOJNË PA ASNJË TOLERANCË👊

Etiketa: Edi Rama