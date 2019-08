Zgjidhni konfliktet me qetësi, çfarë parashikojnë yjet për sot

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e shtunë, 3 gusht 2019. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ju pret një ditë pozitive qofshi me pushime, apo edhe në punë. Edhe ngarkesat e punës do të menaxhohen me qetësi, ndaj përfitoni nga ndikimi i favorshëm i planetëve për ti çuar gjërat përpara. Do të keni ndihmën e pakursyer të një personi të shtrenjtë për ju.

Demi

Gjatë kësaj periudhe do të ndiheni disi të çorientuar për shkak se nuk do të përballeni me shumë situata konkrete, sidomos në sferën financiare, dhe kjo gjë nuk ju lë rehat. Situata do të vijë duke u përmirësuar në pjesën e dytë të muajit, ndaj bëni durim. Mundohuni që të çlodheni më shumë gjatë kësaj fundjave.

Binjakët

Këshillohet që ti zgjidhni konfliktet me qetësi, veçanërisht ato të natyrës profesionale. Dijeni se nëse prisni shpagim nga dikush, nuk do e merrni… të paktën jo së afërmi. Në dashuri rikuperimi do të jetë i ndjeshëm.

Gaforrja

Do të ndiheni të lirë për të menduar dhe vepruar, duke befasuar dikë që nuk e pret. Keni vendosur që ti jepni një shtysë jetës tuaj dhe ta ndryshoni atë, veçanërisht në nivelin profesional. Megjithatë mundohuni që të mos hidhni hapa shumë të guximshëm. Sa i takon dashurisë, do të ndiheni pezull mes dy situatave.

Luani

E shtuna do të jetë mjaft pozitive dhe gjatë saj do të keni mundësi që të guxoni si profesionalisht edhe sentimentalisht. Projektet do të çohen përpara me sukses, ndërsa kush dëshiron që t’ia kushtojë fundjavën dashurisë, do të kalojë momente të paharrueshme.

Virgjëresha

Do të keni mundësi që të përfitoni nga ndikimi pozitiv i yjeve për të marrë vendime të cilat do të jenë të dobishme për të ardhmen tuaj profesionale dhe personale dhe për të rikuperuar lidhur me probleme që keni patur më parë. Do të keni mundësi që të rinisni vrullshëm, por duhet të përkushtoheni më shumë.

Peshorja

Pasi keni kaluar një korrik të rënduar, po përgatiteni për një periudhë të mbushur me një sërë mundësish. Gushti do të jetë tranzit, pa ngarkesa dhe ulje-ngritje.

Akrepi

Do të shënohet një rikuperim i ndjeshëm pas ditëve të ngarkuara që keni kaluar. Me shumë mundësi jeni përballur me kriza dhe polemika, me persona që i keni pranë dhe kjo gjë do ju lërë me shije të hidhur. Mundohuni që të gjeni pak më shumë kohë për veten, për tu qetësuar.

Shigjetari

Do të ndiheni pak të lodhur gjatë kësaj dite, ku do të keni debulesë fizike. Megjithatë kjo situatë nuk do të ndikojë në jetën tuaj sociale, në sajë të ndikimit të Venusit, Marsit dhe Diellit. Parashikohen takime mjaft të favorshme.

Bricjapi

Duhet të tregoheni të kujdesshëm, pasi me gjasë gjatë kësaj periudhe do të keni të bëni me persona të cilët nuk u thonë të vërtetën apo me natyra fataliste. Mundohuni që të tregoheni më të kujdesshëm, duke përdorur ndjeshmërinë tuaj. Nëse gjatë ditëve të kaluar keni debatuar me dikë që e keni përzemër, ky është momenti i duhur për rikuperim. Mundësitë nuk do të mungojnë në sferën profesionale.

Ujori

Do e keni të vështirë nga një fazë e mbushur me tension, duke qenë të ngarkuar me ankth, nervozizëm dhe lodhje, gjë që do ju shkaktojë edhe probleme fizike. Fatmirësisht pjesa e dytë e muajit do të vijë drejt përmirësimit, pasi keni nevojë që të arrini një qëllim. Sa i takon anës financiare, duhet të tregoheni të matur me shpenzimet.

Peshqit

Duhet të mundoheni që të jeni më pak xheloz. Ndoshta po jetoni një situatë në të cilën jeni të mbushur me dyshime, ose ndoshta një distancë fizike ju rëndon. Mundohuni që të mos jeni trysnues.

