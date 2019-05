Zhdukja e vulës 400-vjeçare, Drejtoria e Arkivave: Po hetojmë

Ju sugjerojme

Pas denoncimit për zhdukjen e vulës qindravjeçare në rrethana të mistershme nga zyrat e Arkivës, ka reaguar Drejtoria e Arkivave të Shtetit.

Në reagim theksohet se nuk kemi të bëjmë me një vulë fizike moderne, por një vulë plumbi e viti 1640 që ndodhej bashkëlidhur me një dokument në pergamenë, për të cilin theksohet se është i paprekur.

“Sistemet e sotme të sigurisë në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave garantojnë që çdo parregullsi të zbulohet brenda një dite pune për të marrë masa të menjëhershme. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dëshiron të njoftojë opinionin publik, duke marrë shkas nga disa përmendje edhe në media, se kemi konstatuar, gjatë punës sonë, mungesën e një fragmenti përbërës të një dokumenti.

Fragmenti që mungon është një vulë plumbi e vitit 1640, që ndodhej bashkëlidhur me një dokument që, në terminologjinë e fushës, emërtohet sigjil. Nuk kemi të bëjmë me vulë fizike moderne. Pjesa më e rëndësishme, vetë dokumenti në pergamenë, është i paprekur. Ngjarja po hetohet nga strukturat e specializuara. Në përfundim të këtyre hetimeve, do të njoftoheni mbi çdo eventualitet”, shkruhet në reagim.

Nika: Ngjarje e turpshme

Ndërsa Nevila Nika, ish-drejtoreshë e Arkivit të Shtetit në reagimin e saj për “Panorama” ka thënë se “kjo vule është pjesë e një fermani të veçantë, të Sulltanit në gjuhën greke. Fermani i jep të drejtën e pronave Manastirit të Kamenës. Ndryshe nga vulat e tjera që kanë qenë prej dylli, kjo vulë është në material metalik, prej plumbi”.

Sipas saj, ky ferman, bashkë me vulën e tij, kanë qenë të ekspozuara me rastin e 50-vjetorit të Arkivës së Shtetit në Muzeun Kombëtar dhe ka qenë i përfshirë dhe në katalogun e Mesjetës dhe Rilindjes së Arkivës së Shtetit.

“Është një ngjarje e turpshme dhe e frikshme njëkohësisht që në vitin 2019, kur mendohet se masat e sigurisë janë më të larta dhe më të garantuara, të vidhen në Arkivin e Shtetit objekte të një rëndësie të tillë”, u shpreh Nevila Nika, ish-drejtoreshë e Arkivit të Shtetit.

Manastiri i Kamenës gjendet midis Delvinës dhe fshatit Kakodhiq, në jug të Shqipërisë. Kisha e manastirit i është kushtuar “Fjetjes së Hyjlindëses” dhe kremton më 15 gusht. Kisha e manastirit është ndërtuar në vitin 1580.

Në vulën e manastirit kemi këtë mbishkrim: “1032, Fjetja e së Mbishenjtës Hyjlindëses së Kamenos, pranë Delvinës”. Ky mbishkrim gjendej rreth një vule metalike me gjithë skenën e Fjetjes së Shën Marisë.



