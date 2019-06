Zheji: Gjermania nuk e ka mbyllur akoma llogarinë me Ramën

Ju sugjerojme

Analisti Artur Zheji, në një shkrim të publikuar në portalin e tij, 360grade.al, shkruan se dyshimet se kryeministri Edi Rama mund të pranonte një formulë zgjidhjeje të krizës pa përplasje e gjakderdhje u shuan më 8 qershor.

“Dyshim i kotë dhe ky dhe kjo u pa qartë në përplasjen e shmangur të 8 Qershorit, ku ishte përgatitur një kurth për protestuesit e Opozitës, duke larguar gardhin mbrojtës përpara Kuvendit, me qëllim “konsumimin e mëkatit” dhe përplasjen shembullore që ishte përgatitur të bënte korpusi special i Policisë, maskuar me skafandra antigaz… Por edhe kjo fatmirësisht u shmang!” shkruan Zheji.

Sipas tij, gjermanët nuk e kanë mbyllur akoma llogarinë me Edi Ramën.

“Ay, Km-ja, dëgjon sot disa mendje të shkalafitura nga frustracionet e shumëllojshme që e nxisin për një “luftë totale”, deri në shkarkimin e Presidentit Meta dhe në bërjen tym e flakë të situatës çdo ditë e më shumë. Sepse mendja e tij, gjykon se të gjithë ata që flasin për zgjidhje paqësore, ia kanë me të hedhur dhe ia kanë me hile, ashtu si ay, Km-ja, ja ka pasur me hilera dhe të hedhura të gjithëve, në tërë historinë e tij politike.

Frika e botimeve të reja te Bildt e bën të shpejtojë dhe “përbetimi” i gazetarit Peter Tiede, fyer dhe sulmuar si askush, sigurisht e bën të ndihet fare keq Km-në. Artikujt e tij, thjesht po presin radhën e botimit dhe si një mallkim për Km-në, janë të zeza sterrë, në cilësimin mafioz, që i bëjnë qeverisjes së deritashme, të këtij individi aventurier, që mashtroi ose joshi, deri para pak kohe, shumicën e klasës politike shqiptare…

Porse “Gjermania s’ka mbyllur ende llogarinë” me Km-në, mbështetja që erdhi nga Johann David Wadephul, për dekretin e Metës, është vetëm “mbështetje” për forcat e Paqes në Shqipëri dhe nje goditje e madhe për biznesin e luftës politike, në këtë vend edhe të bekuar edhe të mallkuar njëkohësisht…”

Etiketa: Analiza