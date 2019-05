Zheji pyet Ramën: I ke gati valixhet? Kapexhiu sjell hitin e radhës

Ju sugjerojme

Letrat që po dërgon kryeministri Edi Rama këto dy ditë në drejtim të kreut të PD, si dhe reagimet e këtij të fundit, janë në qendër të diskutimeve të opinionit publik. Analisti Artur Zheji e pyet Ramën, nëse i ka bërë gati valixhet.

“Sa shumë beson te gënjeshtrat e vjetra, te aftësia e tij për të joshur, që dikur, për vite të tëra, bënte kërdinë, me thënë të vërtetën.

Basha, le të bëjë si të dojë, është e drejta e tij, por Partia që ai drejton, sot është më e fortë se ai, zgjedhësit e tij, nuk janë lepurusha, që pasi ti i rreh, i gazifikon, i burgos, u lëshohen karrotave të tua.

Pasi kapin ministrin tënd dhe drejtorat e tu të pangopur, me 20 milionë euro për 1 kilometër rrugë të shtruar, në një goditje 40 milionëshe pra, tu thuash që burgose dynjanë edhe për 20 euro korrent të papaguar, duke dashur të bësh shtet!

Zgjedhjet do të bëhen patjetër! Por pa ty kryeministër, askush nuk është kundër zgjedhjeve, përkundrazi, zgjedhje o sot o kurrë vlla, se koha me ty në krye po rrjedh shumë keq, dhe është keq edhe për ty. Pyete edhe “grupin e vogël” se edhe ata e dinë po heshtin nga frika para teje.

Valixhet besoj janë gati?

Këtë doje të qartësoje me letrën tënde për kryetarin e PD-së, me shkronjën “K” në krye të fjalës? Je në thelb një gallataxhi i paparë, por ata s’të kuptojnë, s’ke çbën, ktheu në politikë në jetën tënde të katërt, se të tretën ia ke kushtuar rrobëqepjes, në garë me të madhin Kujtim Gjuzi, që po të pret kaq vite, sir!” shkruan Zheji.

Ndërkohë, mjeshtri Bujar Kapexhiu ia ka kushtuar punimin e radhës pikërisht letrave publike. Personazh i karikaturës pikante, bashkë me Edi Ramën dhe Lulzim Bashën, është edhe Dashamir Shehi:

