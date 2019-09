Ju sugjerojme

Nga Rovena Shuteriqi

Zhytur dehjeve

E dehur u zgjova, si nga një.ëndërr,

s’di sa puthje kisha gëlltitur,

sa prekje e ledhatime rrufitur,

trupin të “drobitur” nga valë shpërthimi!

Mes skenash erotike, kujtimet lundronin,

tallazet gjithë kurmin më përshkonin,

nga dehja, s’po dija ku ankoroja,

dehja s’më linte aspak të llogjikoja!

U zhyta përsëri në kupa pijesh,

i pija me fund si eremit shkretëtire,

gjeja oaze e s’doja të ikja,

kjo dehje më pëlqeu e s’doja t’ia dija!

Zjarr syve, prush buzëve…

Dhe shiu binte, kaq butshëm, atë mbrëmje,

s’mbanim as çadër, as mushama hedhur,

prej dore ecnim, s’kuptonim ç’na ndodhte,

unë ndjeja ngrohtësinë, dalë trupit tënd, vjedhur!

E kokën mbështeta, supit tënd të lagur,

flokët m’i puthje, thua lule kishin çelur,

qëndrove e mbi trupin tënd më mbështete,

zjarr syve e prush buzëve, ti mua më dogje!

Nga Fiqirete Kukli

***

Ky shi i vjeshtës si muzikë

e gjethet kthehen në tastierë

ky diell, duket s’do të ikë

pika – pika do të bjerë

Unë rri nën gjethe dhe këndoj,

me blirin bëjmë një duet

e zërat tanë fluturojnë

si pikat përmbi det..

Ma riktheni atdheun

Ma ktheni Atdheun

Ma ktheni të buzëqeshur

Ma ktheni pa lot

Ma ktheni të plotë

Ma doni Atdheun

Ma përshëndesni çdo ditë

Flokët m’ja krihni ndër kreshta

M’ja puthni sytë

E dua Atdheun

E dua pa kufij

Ma riktheni të gjithin

Ma lini me bij..

Nga Rozeta Kreste

Qofsh lavdruar per kohën e shkuar

Si me shkele ne shpirt papritur,

Atje ku ngrita nje shtepi

Ci bere syte kujt ja shite

Si munde te me lesh pa sy?!

Per ty do falja mbreterite

Zemren e nxora jashte per ty

Me gjoks i prita stuhite

E s’di c’do beja me per ty.

Si mund te shkelja bese e nder

Ungjillit vene doren time,

Me lotin sumbull nen qerpik

Thermova dhembjn ne therime.

Per ty dhe vdekjen do ta vdisja

Ty s’te shkembej me asnje cmim

Ne qimitere me qef do zbrisja

Sa te perdhosja emrin tim.

Tani ti fle e shikon endra

Gjalle a vdekur je,nuk di!

Mbi pende fli apo mbi perla

Po s’dhembi s’eshte dashuri.

Digjet qiriri bri dritares

Ashtu ngadale si imi shpirt

E njeri tjetrit i qajme hallet

Ashtu ne heshtje natyrisht.

Qofsh lavderuar per kohen e shkuar

Kur me gjithe shpirt me thire shpirt

Dallget kur me mbajte ne duar

Kur e gjithe bota jona ish.

Bekuar qofsh ne jete te jeteve

Mallkimit vete iu bere fli

Kur shtratin ndave me urrejtjen

E ferra mbolle ne tendin shpirt.

Nga Angela Kosta

“Sinfonia e gdhendur”

Nè qiell tè hapur

filloi simfonia e padëgjuar

me nota të frikshme

saqè dhe vet deti u rebelua.

Valët filluan kèrcimin

e pamèshirshèm, me tërbim

në breg shpurèn

pëshpëritjet pa klithma

tè engjëjve të vegjël

këmbëzbathur

tè lagur nga lotèt e shpirtit

me buzëqeshje tè fikur

ahtu sikurse vajza e vogël

bèrè njèsh me nënën e re

me gjinjt prej mermeri.

Në qiellin e hapur

aty ku vdekja e shpresës u pèrhap

në gjuhë të huaj

soneti i një anijeje

mbeti i gdhendur pèrgjithmonè

në pasqyrën e detit të zi.

Etiketa: Nga Rovena Shuteriqi