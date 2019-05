Zv/Presidenti i Eurojust takon Markun: Bashkëpunojmë për hetimet

Ju sugjerojme

Prokurorja e Përgjithshme, Arta Marku takoi në zyrën e saj, Zëvendës Presidentin e Eurojust Filippo Spiezia. Në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin e ardhshëm gjyqësor me shtetet anëtare të BE. Marku e njohu Spiezian me zhvillimet e fundit të Shqipërisë dhe reformën për drejtësi.

Zëvendës Presidenti i Eurojust Filippo Spiezia nga ana e tij vlerësoi bashkëpunimin me drejtësine shqiptare, i cili është reflektuar në rritjen e cështjeve dhe përmirësimin e aftësive operacionale ndërmjet vendeve të BE. Ai i kerkoi Prokurorit të Përgjithshëm të vazhdonte përpjekjet e saj për funksionimin e marrëveshjes deri në Dhjetor 2019.

Ky takim i organizuar nga PAMECA vjen pas marrëveshjes së nënshkruar në 5 Tetor 2018 me Eurojust, për përmirësimin e bashkëpunimit gjyqësor, për lehtësiminin dhe bashkërendimin e hetimeve dhe ndjekjeve penale ndërmjet Shqipërisë dhe një apo më shumë shteteve anëtare të BE-së për të luftuar krimin e organizuar dhe terrorizmin.

Etiketa: Arta Marku