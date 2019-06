Zyra Përmbarimore “BLEK-K”: Njoftim Ankandi

Ju sugjerojme

Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k

Njoftim për shitje me ankand

-Me date 20.06.2019 deri date 23.07.2019 Zyra Permbarimore “BLEK-K” sh.p.k do te zhvilloj ankandin e trete per shitjen e pasurise se paluajtshme:

Toke Arre me Nr.35/2 Pasurie ne ZK. Nr.2850 Vol.Nr.1 Fq. Nr.59 me Sip.5,700 m2 e ndodhur ne Pacomit, Permet ne pronesi te hipotekuesit Haki Malo Malka.

Çmimi me te cilin fillon ankandi eshte 321,753.6 leke (treqind e njezet e nje mije e shtateqind e pesedhjet e tre pik gjashte).

Per cdo paqartesi mund te kontaktoni ne:

Nr.tel.0692099533 si dhe ne e-mail: [email protected]