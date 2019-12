Zyra Përmbarimore “E.G Bailiff Service”: Shitje Ankandi

Ju sugjerojme

Zyra Përmbarimore “E.G Bailiff Service” me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko njofton se do të zhvillojë Ankandi e III – të për shitjen e pasurisë të paluajtshme e llojit “Apartament” me numër pasurie 5/264/ND+1-2, zona kadastrale 8250, volumi 20, faqe 118, me sipërfaqe 137.4 m2 ndodhur në adresën Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë pronësi të Z.Bujar M. Kajtazi me vlerën fillestare prej 62’294.4 (Gjashtëdhjetë e dy mijë e dyqind e nëntëdhjetë e katër mijë pikë katër) EURO.

Ankandi do të zhvillohet në ambjentet e Zyrës Përmbarimore Gjyqësore Private me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko në datën 16.01.2020, Ora 8ºº-16ºº në adresën Rruga “Llidhja e Prizrenit”, Godina 4, Hyrja 1, Apartamenti 5, Tiranë;









Të interesuarit të kontaktojnë në cel: 0672027580; +355 4 22 31 888 si dhe adresën eletronike E-mail: [email protected];