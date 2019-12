Zyra Përmbarimore Kurmaku: Njoftim Ankandi

Ju sugjerojme

Zyra Permbarimore Kurmaku shpall per shitje ne ankand pasurine e llojit “Truall” me nr. 94/44, vol 9, faqe 229, zk 8605, me sip trualli 145 m2, nga kjo me sip ndertimi 74 m2, pasuri e ndodhur ne lagjen Kushtrimi, Vlore.

Pasuria eshte e regjistruar prane ASHK, Vlore. Ankandi do te filloje me cmimin fillestar prej 2,265,500 (dymilion e dyqindegjashtedhjeteepesemije e peseqind) leke.









Ankandi zhvillohet diten e premte me date 20.12.2019, ora 16.oo, prane selise se permbaruesit gjyqesor Kastriot Kurmaku, lagja “5 Maji”, rruga “28 Nentori”, ndertesa 39, hyrja 13, 3001, Elbasan.

Te interesuarit te kontaktojne ne: E-mail: [email protected]. Cel: 0673115333