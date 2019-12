Zyra Përmbarimore Kurmaku: Njoftim Ankandi

Ju sugjerojme

Zyra Përmbarimore Kurmaku shpall për shitje në ankand pasurinë e llojit “Apartament” me nr. 46/146+1-28, vol 76, faqe 144, zk 8518, me sip 87.65 m2, pasuri e ndodhur në lagjen 13, Durres. Pasuria është e regjistruar pranë ASHK, Durrës.

Ankandi do të fillojë me çmimin fillestar prej 2,705,472 (dy milion e shtatëqind e pesë mije e katërqind e shtatëdhjetë e dy) lekë.

Ankandi zhvillohet ditën e premte më datë 10.01.2020, ora 16.oo, pranë selisë së përmbaruesit gjyqësor Kastriot Kurmaku, lagja “5 Maji”, rruga “28 Nëntori”, ndërtesa 39, hyrja 13, 3001, Elbasan.









Të interesuarit të kontaktojne në: E-mail [email protected] Cel 067 31 15 333