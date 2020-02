Zyra Përmbarimore Kurmaku: Njoftim Ankandi     

Ju sugjerojme

Zyra Permbarimore Kurmaku shpall per shitje ne ankand pasurine :

1- “Apartament” me nr. 7/56+1-20, vol 5, faqe 196, zk 8522, me sip 48.2 m2, pasuri e ndodhur ne lagjen Shenkoll, Elbasan. Pasuria eshte e regjistruar prane ASHK, Elbasan. Ankandi do te filloje me cmimin fillestar prej 1,889,440 (njemilion e teteqindetetedhjeteenentemije e katerqindedyzet) leke.









2- “Apartament” me nr. 6/49+1-44, vol 27, faqe 155, zk 8523, me sip 44.77 m2, pasuri e ndodhur ne lagjen 28 Nentori, Elbasan. Pasuria eshte e regjistruar prane ASHK, Elbasan. Ankandi do te filloje me cmimin fillestar prej 1,752.240 (njemilion e shtateqindepesedhjeteedymije e dyqindedyzet) leke

Ankandet zhvillohen diten e marte me date 25.02.2020, ora 16.oo, prane selise se permbaruesit gjyqesor Kastriot Kurmaku, lagja “5 Maji”, rruga “28 Nentori”, ndertesa 39, hyrja 13, 3001, Elbasan.

Te interesuarit te kontaktojne ne E-mail [email protected]. Cel 0673115333