Partia e Lirisë dhe grupi i “Rithemeleimit” kanë dorëzuar në KQZ kërkesën për regjistrimin e koalicionit për zgjedhjet lokale të 14 majit.

Në kërkesë zbulohet se koalicioni do të njihet me emrin "Bashkë Fitojmë" si dhe sigla e cila do të përdoret në fushatë dhe në fletën e votimit.







Ne koalicion Berisha prezantohet si drejtues i PD edhe pse KQZ nuk e njohu. Metës dhe Berishës i janë bashkuar në koalicion Nard Ndoka dhe Vangjel Dule.