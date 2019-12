Zyrtare / Derbi i kryeqytetit do të luhet në ‘Air Albania Stadium’

Ju sugjerojme

Tani është zyrtare. Ndeshja derbi mes Partizanit dhe Tiranës do të luhet në “Air Albania Stadium”. Derbi i kryeqytetit do të jetë ndeshja e parë e Superiores që do të luhet në stadiumin e ri kombëtar dhe e dyta në histori pas Shqipëri-Francë.

Njoftimi është bërë nga faqja zyrtare e Partizanit, që konfirmoi se derbi i kryeqytetit përballë bardhebluve të Tiranës do të luhet në “Air Albania Stadium”, ditën e premte, në orën 19:00.









Partizani vjen si kryesues në këtë sfidë, ndërsa Tirana ka shumë probleme, si brenda fushës së lojës, ashtu dhe në staf teknik, pasi Julian Ahmataj ka qenë kryefjala e medieve sportive ditët e fundit.

Etiketa: Derbi i kryeqytetit do të luhet në 'Air Albania Stadium'