Zyrtare/ FSHF: Si ndryshon Kategoria e Parë dhe e Dytë në Shqipëri

Federata Shqiptare e Futbollit ka publikuar sot vendimet që janë marrë në Komitetit Ekzekutiv mbi ndryshimet që prekin futbollin shqiptar. Kështu, Kategoria e Parë, për sezonin 2019-2020 do të ketë strukturë me 20 skuadra.

Në njoftim thuhet se Kategoria e Parë do të fillojë më datë 14 shtator 2019 dhe do të përfundojë në datë 16 maj 2020.

Do të jenë si zakonisht dy grupe (A dhe B) me 10 skuadra. Bëhet fjalë për 2 faza të rregullta me 18 ndeshje. Në fazën e tretë play-off për tu ngjitur në Kategorinë Superiore luajnë skuadrat e renditura nga vendi i 1 deri në vendin e 4.

Ndeshjet luhen me sistem vajtje-ardhje. Pikët e grumbulluar në dy fazat e para do të llogariten të plota në këtë fazë, pra të tretën, ajo e play-off. Skuadrat që renditen të para në grupet A dhe B ngjiten menjëherë në Kategorinë Superiore. Skuadrat e renditura në vendin e dytë në Grupet A dhe B do të luajnë ndeshje finale me një takim për të përcakutar skuadrën e cila do të luajë ndeshje play-off me një takim me skuadrën e renditur ne vendin e tetë të Kategorisë Superiore.

Faza e tretë play-out që do të përcaktojë skuadrat që do të zbresin në Kategorinë e Dytë. Në këtë fazë luajne skuadrat e renditura nga vendi i 5( pestë) deri në vendin e 10 (dhjetë). Ndeshjet luhen me sistem vajtje-ardhje. Pikët e grumbulluara në dy fazat e para do të llogariten të plota në këtë fazë.

Vendi i 9 (nëntë) dhe vendi i 10 (dhjetë) i grupeve A dhe B zbresin menjëherë në Kategorinë e Dytë. Vendi i 8 tetë i grupit A do të luajë ndeshje play-off me vendin e dytë të Kategorisë së Dytë, Grupi B. Vendi i 8 (tetë) i grupit B do të luajë ndeshje play-off me vendin e dytë të Kategorisë së Dytë, Grupi A.

Skema e Kategorisë së Parë për katër sezonet e ardhshme do të jetë:

Sezoni 2019-2020 me 20 skuadra

Sezoni 2020-21 me 18 skuadra

Sezoni 2021-2022 me 16 skuadra

Sezoni 2022-2023 me 14 skuadra

Për sezonin 2019-2020 skuadrat në Kategorinë e Parë janë të ndara në këto dy grupe:

Kurioz është fakti se ekipet e KF Iliria dhe KF Shënkolli, bazuar në kriteret e licensimit janë kaluar në grupin B për shkak se KF Ilira financohet nga Bashkia Krujë që financon njëkohësisht edhe KF Kastriotin , si dhe KF Shënkolli që financohet nga Bashkia Lezhë që financon njëkohësisht dhe KF Besëlidhjen…

Ndërkohë, ndryshime do të pësojë edhe skema dhe struktura e Kategorisë së Dytë. Sezoni 2019-2020 do të jetë me 26 skuadra, sezoni 2020-2021 me 24 skuadra, 2021-2022 me 22 skuadra dhe 2022-2023 me 20 skuadra. Kategoria e Dytë do të fillojë më datë 21 shtator dhe do të përfundojë më datë 16 maj 2020.

