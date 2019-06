Zyrtare, Hazard te Real Madrid deri në 2024

Ka marrë fund telenovela disa vjeçare mes trekëndësisht të formuar nga Chelsea, Real Madrid dhe ylli belg, Eden Hazard. Ky i fundit, nga pasditja e të premtes është futbollist i madrilenëve.

Ish-numri 10 i Bluve të Londrës, në joshje reciproke me Los Blancos dhe trajnerin Zinedine Zidane prej shumë kohësh, ka nënshkruar një kontratë që e lidh atë me ekipin nga “Bernabeu” deri në vitin 2024.

COMUNICADO OFICIAL: Eden Hazard has joined Real Madrid on a deal until 2024 ⚪ pic.twitter.com/WMDr344pxB

— B/R Football (@brfootball) June 7, 2019