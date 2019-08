Zyrtare/ Leao futbollist i Milanit, ja sa ka kushtuar 20-vjeçari

Ju sugjerojme

Rafaelo Leao është zyrtarisht lojtari më i ri i Milanit. Futbollisti 20-vjeçar pasi kaloi me sukses vizitat mjekësore, ka firmosur sot kontratën 5-vjeçare me “djajtë” e Italisë, duke u bërë kështu blerja e tretë për këtë merkato vere e skuadrës kuqezi pas Krunic dhe Theo Hernandez.



20-vjeçari portugez i blerë nga Lille i ka kushtuar Milanit 25 milionë euro plus kartonin e futbollistit Tiago Dialo, i cili vlerësohet 5 milionë euro.

Leao ka mbërritur në Itali si zëvendësuesi i Cutrone-s. Sezonin e fundit te Lille, Leao në 26 ndeshje arriti të realizonte 8 gola.

