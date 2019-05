Zyrtare/ Lucas Paqueta mbyll sezonin me Milanin

Gjykatësi Sportiv ka skualifikuar Lucas Paqueta për tre ndeshje për episodin që ka parë të përfshirë brazilianin e Milanit në sfidën ndaj Bolognas. Paqueta, që pas kartonit të verdhë për reagim ndaj kundërshtarit, nuk është falur për shkak se ka prekur dorën e arbitrit në momentin kur i ka nxjerrë kartonin dhe si pasojë ka ardhur i kuqi.

Sipas rregullores, dy ndeshje për kartonin e kuq direkt, dhe njëra që shtohet si pasojë e kundërpërgjigjes së futbollistit kuqezi ndaj një arbitri.

Should Paqueta’ been booked for this?

He was knocked down by the Bologna player, a bit of overreaction, but Bologna players unpunished on tackles/pushed from behind, on Kessie first, then on Piatek.

Yet referees blow penalties against Milan for a light push. pic.twitter.com/Nq2DGUZdLq

— The AC Milan-Godfather (@ACMilanSydney) May 6, 2019