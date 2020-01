Zyrtare: Partizani emëron tranjerin e ri, sërish një italian

Adolfo Sormani është tranjeri i ri i Partizanit. Soromani rikthet te Partizani dhe tregoi dëshirën e klubit për një tranjer të huaj. Sormani e drejtoi Partizanin në vitin 2016-të por aventura e tij nuk shkoi mirë pasi u shkarkua për rezultate të dobëta vetëm katër muaj sa ishte ulur në stol.

“Klubi Futbollit Partizani njofton arritjen e marrëveshjes me Adolfo Sormanin. Trajneri 54 vjeçar ka qenë pjesë e klubeve të Juventus e Napolit në Itali dhe së fundmi në krye të ekipit danez Velje, skuadër me të cilën rregjistroi rezultate shumë pozitive. Në drejtimin e Adolfo Sormanit i cili rikthehet në familjen e kuqe, përgjatë sezonit 2016 – 2017 ekipi arriti rezultate historike në kompeticionet evropiane, duke u kualifikuar deri në fazën play off të Europa League. Trajneri Sormani i cili ka nënshkruar një kontratë për 2 vite e gjysëm është prezantuar sot nga Presidenti Demi dhe menjëherë i është bashkuar ekipit në seancën stërvitore në kompleksin sportiv “International Tirana” në Pezë“, – thotë në një njoftim Klubi i Partizanit.