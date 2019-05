Zyrtarizohet largimi i parë nga Real Madridi (FOTO+VIDEO)

Ju sugjerojme

Pas 5 sezonesh tek Real Madridi Keylor Navas është përshëndetur me tifozët madrilenë, duke paralajmëruar largimin e tij pas këtij fund sezoni. Zinedine Zidane i dha shansin të luajë sot përpara publikut në “Bernabeu” dhe ishte i vetmi që mori vlerësim pozitiv në atë humbje turpëruese ndaj Betis.

Keylor Navas don tell madrid fans bye bye as e dey look for anoda challenge next season.

Gracias keylor #HalaMadrid pic.twitter.com/VfPdHCX82O — realmadridinpidgin (@rmadridinpidgin) May 19, 2019

Thank You @NavasKeylor for defending Real Madrid’s badge! Thank you for Wonderful Memories, Forever in our Hearts ❤️ #HalMadrid pic.twitter.com/NQy9fN6Hs3 — SM (@SMFutboI) May 19, 2019

Portieri nga Kosta Rika u duartrokit nga të pranishmit, të cilëve iu dha një lamtumirë të ngrohtë duke i falënderuar për atë që i kanë dhënë në këto vite si “Los Blancos”.

A huge round of applause for Keylor Navas on his last Real Madrid start 👏 pic.twitter.com/LBbMu2q2Xr — Goal (@goal) May 19, 2019

Pas ovacioneve për portierin 32-vjeçar, për të pati edhe pak momente të tjera për të shkrepur disa foto me familjen e tij, për herë të fundit në “Bernabeu” si lojtar i Real Madridit dhe më pas një ecje drejt tunelit të stadiumit.

Keylor Navas saying goodbye to the Santiago Bernabéu, thank you for all the joys. Pura Vida! pic.twitter.com/AG9desL5W9 — R Madrid Graphics (@MadridGraphics) May 19, 2019



E ardhmja e tij do jetë tek Porto sipas informacioneve të fundit, edhe pse ka 1 kontratë të mbetur me klubin madrilen. Navas ishte ai që zuri vendin e Iker Casillas tek Real Madridi dhe duket se do jetë sërish ai që do zërë vendin e gjigantit spanjoll tek klubi portugez, pas atij ataku kardiak që kaloi.

